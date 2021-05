‘Eeuwige tweede’ Nizzolo mag eindelijk juichen in Giro: ‘Dit betekent heel veel voor mij’

Giro d'Italia Nizzolo wint na bizarre reeks tweede plaatsen eindelijk een rit, Groenewe­gen komt tekort

18:01 De 13de etappe in de Ronde van Italië is gewonnen door Giacomo Nizzolo. De Europees kampioen eindigde in zijn carrière al elf keer als tweede in een Giro-rit, maar nu was er eindelijk die dagzege voor de Italiaan van Qhubeka ASSOS. Klassementsleider Egan Bernal (Ineos Grenadiers) kende een probleemloze dag en blijft in het bezig van de roze trui.