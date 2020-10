Etappe 1: Giro van start met Siciliaanse tijdrit, met een klimmetje in het begin

Deze verrader­lij­ke Dolomieten­rit krijgen de renners vandaag voor hun kiezen

31 mei Twee bergritten wachten de klassementsrenners in de Ronde van Italië nog, voordat de Giro eindigt met de tijdrit in Verona. De negentiende etappe van Treviso naar San Martino di Castrozza is wellicht niet de zwaarste van de twee, maar de klimmers kunnen er toch voor het nodige verschil zorgen.