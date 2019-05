Ewan vloert Viviani en Ackermann en wint langste etappe

Oomen: Had helemaal fout kunnen gaan in chaotische finale

18:07 Hoewel uiteindelijk vrijwel iedereen overeind bleef, was het voor veel renners billenknijpen in de slotfase van de achtste etappe in de Giro d’Italia. Een technische afdaling in de laatste kilometers en een scherpe bocht vlak voor de finish zorgden voor een hectische finale.