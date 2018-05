Froome: Ik wist dat ik Tom moest volgen

,,Ik wist dat ik vandaag Tom moest volgen. Ik voelde dat ik de controle had en in staat was om zijn aanvallen te pareren'', zei de viervoudig winnaar van de Tour de France.

Froome verdedigde in de voorlaatste etappe een voorsprong van 40 seconden op Dumoulin. De kopman van Sky had een dag eerder met een lange solo over ruim 80 kilometer de basis gelegd voor zijn eindzege. ,,Iedereen had gisteren een zware dag. Deze Giro was zo enorm zwaar. Als iemand een slechte dag heeft, verlies je niet 30 seconden of een minuutje, maar meteen heel veel minuten. Dat zag je vandaag met Thibaut Pinot. Voor ons was het een kwestie van volgen en Tom in de gaten houden.''