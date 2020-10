Fuglsang baalt van tijdverlies na lekke band ‘op slechtst denkbare moment’

Fuglsang zat attent van voren in het peloton toen hij in de afdaling naar finishplek Tortoreto plots lek reed. Dankzij zijn stuurmanskunsten wist hij in de kletsnatte afdaling overeind te blijven, waarna hij een fiets van een ploeggenoot kreeg en de achtervolging op het uitgedunde peloton in kon zetten. Na 1.15 minuut van klassementsleider João Almeida passeerde Fuglsang moegestreden de meet. ,,Ik heb alles gegeven om de schade te beperken", vertelt hij na afloop.



Fuglsang, die in een vroeg stadium al zijn ploeggenoten Aleksandr Vlasov en Miguel Àngel Lopez zag afhaken, bolde als 21ste over de streep. ,,Het is nu zaak om ons te focussen op de volgende dagen. Er zijn nog veel etappes te gaan en we zijn nog altijd strijdbaar", aldus Fuglsang.