Giro d’Italia | Tweede etappe biedt kansen aan snelle mannen als Cavendish, Pedersen en Gaviria

Voor de strijd om de dagzege zal het waarschijnlijk gaan tussen de snelle mannen in het peloton. Het is bij een massasprint in finishplaats San Salvo (nog altijd aan de Adriatische kust) uitkijken naar Mark Cavendish. De Brit wil in juli in de Tour de France alleen recordhouder worden wat betreft het aantal ritoverwinningen. Dat record (34) deelt Cav nu met de Belgische wielergrootheid Eddy Merckx. In de Ronde van Italië hoopt Cavendish, sinds dit seizoen onder contract bij Astana, zijn vorm aan te scherpen.



Andere favorieten in de massasprint zijn Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Fernando Gaviria (Movistar) en Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck). Verder is het uitkijken naar de prestaties van Alberto Dainese (Team DSM), Pascal Ackermann (UAE Team Emirates), Michael Matthews (Team Jayco AlUla) Jonathan Milan (Bahrain-Victorious), Simone Consonni (Cofidis) en Niccolò Bonifazio (Intermarché-Circus-Wanty). En wat kan David Dekker (Arkéa Samsic)?