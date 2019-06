Giro-eindzege gloort voor Carapaz, Mollema steviger op de vijfde plaats

GiroRichard Carapaz begint met een ruime voorsprong aan de slottijdrit. De Ecuadoriaan deed er in de laatste bergetappe alles aan om ploegmaat Mikel Landa aan de ritwinst te helpen, maar Pello Bilbao stak daar een stokje voor. De Spanjaard versloeg hem in een sprint. Bauke Mollema finishte in een groepje met Primoz Roglic op vijftig seconden van Landa, Carapaz en Vincenzo Nibali.

Met meer dan 5500 hoogtemeters voor de boeg werd in Feltre het startsein gegeven. Niet veel later was de eerste demarrage al een feit en deden de ploegen van de klassementsmannen er alles aan om een mannetje mee te hebben in de vlucht van de dag. Bahrain-Merida (Nibali) en Astana (Lopez) lieten zich vaak van voren zien. Uiteindelijk wisten twaalf renners weg te rijden, met daarbij twee renners van Astana en één van Bahrain-Merida. Ook Ilnur Zakarin zat mee.

Aanval van Lopez

Op de Passo Manghen zette Lopez zijn Astana-ploeggenoten op kop. Jan Hirt verzorgde het tempo, waarna Lopez enkele kilometers voor de top van de ‘Cima Coppi’ (waar Masnada als eerste bovenkwam) demarreerde. Alleen Carapaz en Landa konden volgen, voor Nibali en Roglic ging het te hard. Op de top van de Manghen maakten de drie aanvallers de aansluiting met de vroege vluchters, maar kwamen Roglic, Nibali en ook Sivakov in de afdaling weer aansluiten. Het eerste tikje was uitgedeeld.

In het tussengedeelte naar de derde van vijf beklimmingen wisten alle klassementsmannen weer terug te keren. Na een tactisch steekspel met Landa in de hoofdrol, wisten enkele vroege vluchters met een mooie marge aan de twintig kilometer lange Passo Rolle te beginnen.

Op die klim gebeurde er niets. In de daaropvolgende afdaling evenmin. Het was wachten op de Croce d’Aune en Monte Avena, het sluitstuk van de voorlaatste bergrit. Lopez probeerde opnieuw het verschil te maken, maar zijn twee pogingen werden teniet gedaan. De daaropvolgende aanval van Landa was wel succes. De Spanjaard, die op de Manghen al een sterke indruk maakte, pakte een mooie voorsprong. Roglic zag het gevaar in probeerde in eerste instantie het gat klein te houden, maar liet daarna het werk over aan de mannen van Nibali.

Lopez slaat fan

Bij het oprijden van de slotklim keerde Nibali met Carapaz in zijn wiel terug bij Landa. In zijn eentje nam hij het op tegen het Movistar-duo, maar hij slaagde er maar niet in om ze uit het wiel te rijden. Stuk voor stuk werden de vroege vluchters ingerekend en werkten Carapaz, Landa en Nibali goed samen. Roglic en Lopez - die in aanraking kwam met een ‘fan’ en hem zelfs een klap gaf - verloren tijd.



Uiteindelijk draaide het op een sprint uit en sloeg Bilbao toe. Hij vloerde Landa. Mollema's ploeggenoot Ciccone eindigde als derde. Nibali en Carapaz finishten in de voorste groep en pakten vijftig seconden tijdwinst op Roglic, die in een groepje met Mollema eindigde. De Sloveen zakt naar de vierde plaats in het klassement, maar heeft wel goede papieren om in Verona op het podium te eindigen. Zijn achterstand op Landa - de mindere tijdrijder - bedraagt dertien seconden. Mollema staat stevig op de vijfde plaats en verdedigt meer dan een minuut op Lopez en Rafal Majka.