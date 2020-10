Hoe het coronaseizoen van Steven Kruijswijk één groot drama werd

Door Daniël Dwarswaard



Steven Kruijswijk hoorde vanmorgen vroeg dat hij besmet is met het coronavirus. De klimmer vertoonde geen symptomen van COVID-19, hij voelde zich prima. Kruijswijk lag deze Ronde van Italië alleen op een hotelkamer. Het verdict is kiezelhard: Kruijswijk verlaat per direct de koers. De ploeg hoopt en gaat ervan uit dat Kruijswijk wel direct naar zijn huis in Monaco mag. Niet per vliegtuig, maar wel per auto.



Later in de ochtend werd bekend dat de volledige Jumbo-Visma-ploeg vanwege de positieve coronatest niet meer van start gaat in de tiende etappe.