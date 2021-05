Indrukwekkende Bernal rijdt Evenepoel op minuten achterstand in onverharde Giro-etappe

GiroEgan Bernal heeft geweldige zaken gedaan in de Giro d’Italia. De Colombiaan maakte in de elfde etappe over veelal onverharde wegen hoogstpersoonlijk gehakt van zijn concurrenten en pakte belangrijke tijd op onder anderen Remco Evenepoel, die meerdere minuten moest prijsgeven. Mauro Schmid won de rit.

Met wie je voor de Giro d’Italia ook sprak, bijna alle renners keken uit naar dezelfde etappe: de elfde rit van Perugia naar Montalcino. En dat was niet voor niets. In korte tijd is de eendaagse wielerwedstrijd Strade Bianche uitgegroeid tot een volwaardige klassieker en stonden in maart bijna alle grote renners aan het vertrek om deel te nemen aan de koers over elf grindstroken. Ook Bernal, die achter Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe als derde finishte. Zo zwaar als Strade Bianche was het parkoers van vandaag niet, maar met vier passages over de sterrati en 35,2 onverharde kilometers beloofde het voor de klassementsmannen een pittige dag te worden in een soort miniversie van Strade Bianche.



Met een vlakke aanloop van 90 kilometer naar de eerste van vier grindstroken was het wachten op een gevecht om mee te zitten in de vlucht van de dag, maar dat gevecht kwam er niet. Taco van der Hoorn viel bij het wapperen van de vlag als eerste aan en was even later opnieuw alert toen de kopgroep definitief werd gevormd. Samen met landgenoot Bert-Jan Lindeman (Qhubeka-Assos) sprong de renner van Intermarché-Wanty Gobert mee, op jacht naar zijn tweede etappezege. Ook drievoudig oud-ritwinnaar Enrico Battaglin maakte als meest prominente renner deel uit van de kopgroep. Samen pakten ze een mooie voorsprong van meer dan veertien minuten op het peloton, waar INEOS-Grenadiers het tempo bepaald. De mannen van Bernal wisten dat er voor hun kopman geen gevaar dreigde.

Volledig scherm De kopgroep met Taco van der Hoorn en Bert-Jan Lindeman. © photo: Cor Vos

Op de eerste grindstrook brak de koers helemaal open. Filippo Ganna trok zich volledig leeg in dienst van Bernal en dat resulteerde in meerdere scheurtjes in het peloton. Het voornaamste slachtoffer luisterde naar de naam Remco Evenepoel, de nummer twee van het klassement. Het supertalent moest bij het opdraaien van het normale wegdek een achterstand van een halve minuut goedmaken op de groep Bernal, maar had niet veel tijd nodig om de schade te repareren. Gegroepeerd begon het peloton aan de tweede gravelstrook op negen minuten van de kopgroep, waar Van der Hoorn en Lindeman er als eerste renners af moesten.



Spektakel bleef op de tweede strook uit. Jumbo-Visma liet zich met George Bennett en Tobias Foss nog even zien in de hoop dat Foss zaken kon doen in het klassement, maar voor het opdraaien van de voorlaatste grindstrook waren de twee Jumbo-renners alweer gegrepen.

IJzersterke Bernal

Met nog iets meer dan twintig kilometer te gaan meldde plots Van der Hoorn zich weer bij de koplopers. De Nederlander die ruim dertig kilometer alleen achter de kopgroep reed had zijn tweede adem gevonden en deed plots weer mee om de knikkers. Uiteindelijk finishte hij als negende.

Op het moment dat Evenepoel in het laatste wiel van het peloton reed, trok INEOS-Grenadiers opnieuw de gashendel open. Bernal versnelde en liet Evenepoel opnieuw kraken. Waar Bernal kon rekenen op de steun van zijn ploegmaat Gianni Moscon, had Evenepoel helemaal niets aan João Almeida die zich in eerste instantie niet eens terug liet zakken om zijn kopman bij te staan. Op het moment dat hij dat wel deed, reed de Portugees juist te hard. De achterstand liep op tot een minuut.



Ondertussen waren Alessandro Covi en Mauro Schmid weggereden uit de kopgroep en draaide het in de oplopende kilometer uit op een sprint-à-deux. Covi ging aan, maar slaagde er in een sprint der stervende zwanen niet in om Schmid te passeren die na Gino Mäder voor de tweede Zwitserse ritzege zorgde. Van der Hoorn werd negende, Lindeman werd als eerste vluchter gegrepen door het peloton maar zal ongetwijfeld met veel genoegen gehoord hebben dat Qhubeka-Assos met Schmid alsnog de overwinning pakte.

Volledig scherm Mauro Schmid wint de sprint. © REUTERS

Maar met alle respect voor de strijd om de dagwinst, het draaide toch echt om de strijd tussen Bernal en Evenepoel. Op 3.09 minuten van de ritwinnaar passeerde de Colombiaan de streep en pakte hij belangrijke tijd op mannen als Emanuel Buchmann, Aleksandr Vlasov, Hugh Carthy en Simon Yates die Bernal enigszins konden volgen. Evenepoel slaagde daar niet in: de renner die vorig jaar in de Ronde van Lombardije zo hard ten val kwam en bezig is aan zijn eerste koers sinds dat ongeval verloor meer dan twee minuten en duikelt van de tweede naar de zevende plek in het klassement. Alleen Vlasov (45 seconden) staat nog binnen de minuut van Bernal.



Caruso staat verrassend op de derde plek voor Carthy en Yates. Foss klimt van de achttiende naar de negende plek en doet daardoor weer helemaal mee om een mooie eindnotering voor Jumbo-Visma.

Donderdag gaat de Giro verder met een bergetappe van Siena naar Bagno di Romagna. Onderweg staan er vier beklimmingen op het menu.

Volledig scherm Egan Bernal. © REUTERS

Volledig scherm Remco Evenepoel achter João Almeida. © photo: Cor Vos

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm De kopgroep met Taco van der Hoorn. © photo: Cor Vos