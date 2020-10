Kelderman mikt hoog in de Giro: ‘Misschien zelfs een podiumplaats’

Ze waren de aanvallers in de Tour de France, de wielrenners van Sunweb. ,,Inspirerend”, noemde Wilco Kelderman het optreden van zijn teamgenoten in Frankrijk. Met ploeggenoot Sam Oomen legde hij vrijdag uit dat de tactiek in de Giro d’Italia, die zaterdag op Sicilië begint, anders zal zijn. Alles draait om een goed klassement voor de kopman, die de top vijf ‘en misschien wel een plek op het podium’ ambieert. Ook Oomen maakt zich daar ondergeschikt aan.

De 25-jarige Oomen eindigde in 2018 al als negende in de Giro, maar kende het jaar erna alleen maar tegenslag. Na een operatie aan een beknelde liesslagader voelde hij zich een tijdje geen wielrenner meer. ,,Dat is terug, maar waar ik nu sta is moeilijk te zeggen. Ik focus me hier in ieder geval op het bijstaan van Wilco. Hij is de man voor het klassement.”

Kelderman (29) voelt zich goed, meldde hij vrijdag in Palermo. De resultaten na de coronapauze zijn veelbelovend. Half september sloot hij Tirreno-Adriatico af als vierde. De in Barneveld opgegroeide renner gold ooit als dé belofte voor de grote rondes maar kon die status, mede door pech en blessures, later maar af en toe waarmaken. De vierde plaats in de Ronde van Spanje van 2017 toont aan wat er mogelijk is als alles meezit. ,,Ik voel me zeker op dat niveau. Ik ga voor een top 5-notering, misschien zelfs voor een podiumplaats. Het hangt af van de laatste week met een paar superzware ritten.”

Quote Nu moet blijken waar ik sta tussen mannen als Thomas, Yates en Fuglsang Wilco Kelderman

Kelderman, die na dit seizoen vertrekt naar Bora-hansgrohe, verbleef afgelopen zomer lang op hoogte in het Oostenrijkse Kühtai, verkende tussendoor etappes van de Giro in Noord-Italië en reed behalve de Tirreno ook de Ronde van Polen (7de) en de Ronde van Lombardije (19de). ,,Het is de perfecte voorbereiding geweest. Nu moet blijken waar ik sta tussen mannen als Geraint Thomas, Simon Yates en Jakob Fuglsang. Die eerste twee klimmen iets beter, we gaan het zien. Ik focus vooral op mezelf en dan zien we in de laatste week wel wat mogelijk is.”

Daarbij heeft hij de onvoorwaardelijke steun van Oomen, die als helper van Tom Dumoulin in 2018 in de top 10 belandde. De Tilburger denkt na een moeilijk jaar weer redelijk op niveau te zitten. ,,Fysiek zat ik snel weer op 90 procent, maar die laatste 10 procent zijn het zwaarst. Ik heb tijd nodig, wedstrijden vooral, om in topvorm te komen. Het voelt soms weer een beetje als mijn eerste jaar als prof. Dat WK vorige week, een wedstrijd van zeven uur, dat had ik twee jaar niet meegemaakt. Mijn tank was leeg na zes uur.”

