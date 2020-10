Kelderman na verlies roze: ‘Heb gevochten, moet tevreden zijn’

De ploegleiding van Team Sunweb koos er, net zoals in de achttiende etappe, niet voor om Hindley te laten wachten op Kelderman toen de Nederlander het lastig kreeg. ,,Ik heb me niet altijd gesteund gevoeld. Maar Jai is ook heel goed, ik denk dat we het zo op een goede manier gedaan hebben. Hij kan de Giro winnen, dat is ook mooi voor de ploeg. Ik heb zelf gedaan wat ik kon, dit was het hoogst haalbare.”

‘Als ik volgende week terugkijk, ga ik hier heel blij mee zijn’

Kelderman zal, zonder pech in de slottijdrit, de Giro als derde beëindigen. Een knappe prestatie, maar na het dragen van het roze blijft er toch een zure nasmaak achter. ,,Teleurstelling. Het liefst had ik hier in het roze gestaan. Maar ik kan het ook wel weer naast me neerleggen, er waren twee renners iets beter deze laatste week, daar moet je genoegen mee nemen.



Een dag voor het einde de kans op een Giro-zege zien verdwijnen, Kelderman beseft dat hij een unieke kans had. ,,Natuurlijk, zo'n kans heb je niet zo vaak. Het is balen dat het niet lukt, maar ik ben ook wel tevreden met wat ik heb behaald. Als ik er volgende week op terugkijk, dan ga ik daar heel blij mee zijn, denk ik.”



Had Kelderman de Giro wel kunnen winnen met een andere tactiek van de ploeg? ,,Zo'n situatie altijd lastig. Je voelt de druk van de roze trui. We gokten op twee paarden, dat is altijd lastig. Ik denk dat we de goede keuze hebben gemaakt. Ik kan de ploeg zeker niets kwalijk nemen.”