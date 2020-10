Kelderman negende Nederlander in roze leiderstrui

Podcast | Voorbe­schou­wing etappe 18: 'Dit is het moment waarop de Giro beslist wordt’

8:00 Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam bespreken de kansen van Wilco Kelderman in de Giro, de tweede rit in de Vuelta en ook nog de waaierkoers De Panne in België. Een heerlijke volle dag waar Thijs van begint te klagen over vierkante ogen en Hidde rustig moet praten want hij zit midden in de perszaal in de finishplaats van vandaag.