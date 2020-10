Kelderman nu topfavoriet? ‘Ik voel me nog hetzelfde als hiervoor’

Door Daan Hakkenberg



Vlak boven zijn hoofd klappert onophoudelijk een helikopter en de Middellandse zee klotst onstuimig op de rotsen naast de Lungomare Cristoforo Colombo, maar Wilco Kelderman is de rust zelve. Zonder problemen gefinisht, vlak achter Arnaud Démare die Peter Sagan klopt in een millimetersprint. Na vier dagen Sicilië blijft Kelderman vierde in het klassement, de beste onder de favorieten. ,,Beter dan verwacht. Zoals het op de Etna ging was top eigenlijk.’’



’s Ochtends voor de start in Catania moet hij nog lachen op de vraag of zojuist de topfavoriet van de Giro uit de bus is gestapt? ,,Nou niet per se. Ik voel me nog hetzelfde als hiervoor.’’ Goedbeschouwd staat Kelderman gewoon op de plek waar een renner met zijn klasse behoort te staan. Normaal gesproken zou hij de laatste jaren veel vaker hebben gevochten in de top van het klassement in een grote ronde. Het is de toekomst die Kelderman altijd werd voorgespiegeld.