Kelderman zwoegend naar roze: ‘De zwaarste dag van mijn leven’

‘Mentaal spelletje’ levert Almeida twee tellen op: ‘Aanval soms de beste verdedi­ging’

20 oktober João Almeida wilde in de slotkilometer van de zestiende Giro-etappe even laten zien dat zijn zelfvertrouwen nog volledig intact is. De Portugese leider in het algemeen klassement nam met een vinnig sprintje bergop even afstand van zijn naaste concurrent Wilco Kelderman, die de achtervolging leidde. Het leverde niet meer dan twee seconden tijdwinst op. ,,Een mentaal spelletje”, noemde de 22-jarige renner van Deceuninck - Quick-Step zijn actie.