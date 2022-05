Koen Bouwman heeft grote plannen voor de Giro: ‘Natuurlijk wil ik de bergtrui verdedigen’

MET VIDEO Oude liefde biedt geen garanties voor Tom Dumoulin: ‘Het klassement is voor mij een sprong in het diepe’

Tom Dumoulin is terug in de Giro d’Italia. Vijf jaar na zijn glorieuze eindzege, drie jaar na zijn laatste deelname. De warme band tussen hem en de koers is er nog altijd, maar groot zijn ook de vraagtekens over wat hij er kan uitrichten.

6 mei