Koen Bouwman schildert na vertrek uit Giro thuis de trap: ‘Agenten in hotel hadden overal lak aan’

Vroege vluchter Narvaez soleert naar zege in verregende etappe

17:12 De twaalfde etappe in de Giro d’Italia is gewonnen door Jhonatan Narvaez. De 23-jarige renner van Ineos Grenadiers soleerde door de regen in Cesenatico naar de zege na een verregende dag in de vroege vlucht. Joao Almeida blijft in het bezig van de roze leiderstrui, met Wilco Kelderman als naaste belager op 34 seconden.