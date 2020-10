Kruijswijk heeft plannen voor bergetappe zondag: ‘Zien wat we kunnen doen’

De negende rit heeft twee beklimmingen van de tweede categorie en twee van de eerste categorie en eindigt op 1655 meter hoogte in Roccaraso. ,,Het is ook de dag voor de rustdag, dus het wordt sowieso een zware wedstrijd”, verwacht Kruijswijk vooruit. In de rit van zaterdag had hij zoveel mogelijk krachten gespaard. ,,Het doel was om veilig de finish te bereiken en energie te sparen voor morgen. Daarin zijn we geslaagd.”