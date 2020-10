Kruijswijk tevreden: ‘Ik vond het een mooie rit’

VIDEO Kruijswijk strijdvaar­dig: ‘Dit is dag één, nog lang de tijd om wat goed te maken’

3 oktober Steven Kruijswijk koos ervoor om in de openingstijdrit van de Giro d‘Italia laat van start te gaan. Dat bleek een verkeerde keuze, want de windrichting veranderde, waardoor Kruijswijk en vele andere favorieten voor de eindzege tijd verloren op vooral Geraint Thomas. ,,De wind was heel anders dan bij de verkenning”, keek Kruijswijk terug.