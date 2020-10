Langste etappe na protest van renners ingekort, Giro-baas Vegni woedend

Kelderman: Ik zal nooit breken

,,Het is heerlijk. De roze helm, het volledige tenue. Dit is wel een droom die uitkomt”, aldus Kelderman tegen de NOS, waar hij desgevraagd ook nog even terugkeek naar de rit van donderdag. ,,Misschien lijkt het zo dat ik mijn kop laat hangen, maar ik zal nooit breken. Dat is mijn manier van koersen. Zo ben ik mijn hele carrière doorgekomen met al die blessures. Ik wilde die roze trui en bleef ervoor vechten.”



Kelderman was er niet helemaal over te spreken dat hij het op de Stelvio vooral zelf moest doen. Inmiddels is de meeste kou wel uit de lucht, zei hij over Hindley. ,,We hebben erover gesproken. De frustratie was er in de koers, maar die is nu wel weg. Natuurlijk had ik het liever anders gezien, maar de koers is niet altijd te voorspellen. Maar ik heb gevochten om hier in het roze te staan en ik ga ervoor om het roze in Milaan te brengen.”