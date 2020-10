LIVE | Eerste renners begonnen aan Giro-tijdrit, wat kan Wilco Kelderman?

Kelderman boekt wederom tijdwinst in Giro: ‘Niet aan de roze trui gedacht’

11 oktober Wilco Kelderman zette aan het einde van een koude dag in de Giro d'Italia toch nog even aan voor een sprintje. Het leverde de kopman van Sunweb, behalve de tweede plaats in het algemeen klassement, wat seconden winst op op de concurrenten. ,,Het was een lange, zware dag met ook nog de kou op het einde. Maar de benen waren supergoed, dus heb ik geprobeerd wat winst te boeken", keek de uit Barneveld afkomstige coureur terug op de negende etappe.