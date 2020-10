LIVE | Enorme strijd voor plek in kopgroep tijdens zware bergrit, wat kan Kelderman?

Podcast | 10de rit Giro: 'Dit is een soort Luik-Bastenaken-Luik­je’

13 oktober Hidde van Warmerdam bespreekt met Thijs Zonneveld de tiende etappe van de Giro. Een zware rit met een geweldige finale; veel moeilijker dan dat het op papier eruit ziet. Kansen voor Fuglsang en Nibali zou je denken, al denkt Hidde te weten dat Nibali niet zo goed is. En wat kan Kelderman in deze lastige etappe? Overigens gaat het wel eerst best wel lang over Mark Cavendish. Hij start, misschien wel voor zijn laatste wedstrijd, in de Scheldeprijs.