LIVE Giro d’Italia | Bauke Mollema lost in finale vijftiende etappe, tonen favorieten zich?

Met Bruno Armirail als nieuwe rozetruidrager fietst het peloton de vijftiende etappe in de Giro d’Italia. Het is een heuvelachtige rit in de regio Lombardije. Tonen de klassementsrenners zich? Bauke Mollema zit net als gisteren in de kopgroep. Van start tot finish (rond 17.00 uur) blijf je hier via een livewidget op de hoogte van het koersverloop en in ons liveblog volg je de belangrijkste ontwikkelingen.