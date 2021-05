LIVE | Grote kopgroep met één Nederlander jaagt op ritwinst in langste etappe

Ook voor Vendrame loont de aanval in Giro, rustige dag voor Bernal

20 mei Andrea Vendrame heeft de twaalfde etappe in de Giro d’Italia gewonnen. De voor het Franse AG2R rijdende Italiaan rekende in Bagno di Romagna af met Chris Hamilton. George Bennett hoopte Jumbo-Visma aan de eerste ritzege van deze Giro te helpen, maar moest genoegen nemen met de vierde plaats. Egan Bernal beleefde een rustige dag en blijft in het roze.