LIVE | Kelderman en Yates verliezen tijd op Blockhaus, favorieten voor eindzege strijden om dagsucces

Jum­bo-Vis­ma kiest voor Tom Dumoulin en nóg twee kopmannen in de Giro d’Italia

Wielerploeg Jumbo-Visma kiest voor drie kopmannen in de komende Ronde van Italië. Sam Oomen krijgt eveneens een beschermde rol. Al eerder was bekend dat Tom Dumoulin en Tobias Foss voor het algemeen klassement zouden gaan in de Giro, die op vrijdag 6 mei begint in Boedapest.

28 april