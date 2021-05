LIVE | Kopgroep met één landgenoot begint bijna aan lastige heuvelzone

‘Eeuwige tweede’ Nizzolo mag eindelijk juichen in Giro: ‘Dit betekent heel veel voor mij’

21 mei Giacomo Nizzolo greep na elf (!) tweede plaatsen eindelijk eens een ritzege in de Ronde van Italië. De Europees kampioen van Qhubeka ASSOS was in Verona de snelste in de massasprint, nadat hij in de slotmeters de ontsnapte Edoardo Affini (Jumbo-Visma) had bijgehaald. ,,Hij deed het goed en ik wist dat ik hem snel terug moest pakken”, aldus Nizzolo vlak na de finish.