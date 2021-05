LIVE | Lastige achtste Giro-rit biedt kansen aan avonturiers, laat Mollema zich zien?

Gi­ro-peloton herdenkt Wouter Weylandt met minuut stilte op zijn sterfdag

9 mei Na een minuut stilte ter nagedachtenis aan Wouter Weylandt is in Stupinigi de tweede Giro-etappe van start gegaan. Het is vandaag exact tien jaar geleden dat de Belgische wielrenner door een val in de Giro het leven liet.