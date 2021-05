LIVE | Loodzware Dolomieten-pas zorgt voor ravage in kopgroep, wat doen toppers?

Bernal vol emotie na ritzege én roze trui: ‘Veel offers moeten brengen om te komen waar ik nu ben’’

16 mei Egan Bernal won de Tour de France in 2019, maar in de negende etappe van de Giro d’Italia 2021 pakte de Colombiaanse klimmer voor het eerst in zijn loopbaan een ritzege in een grote ronde. ,,Ik kan nog niet geloven wat er zojuist is gebeurd”, aldus de kopman van Ineos Grenadiers na zijn demonstratie op de onverharde wegen van de slotklim naar Campo Felice.