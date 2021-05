LIVE | Peloton geeft vluchters geen ruimte in lastige twaalfde Giro-etappe

Gi­ro-surprise Valter noteert primeur voor zijn land: ‘Ik kan niet trotser zijn’

13 mei Attila Valter kon bijna niet geloven dat hij na de zesde etappe van de Ronde van Italië de witte trui van het jongerenklassement inruilde voor de roze trui van de klassementsleider. ,,In de witte trui mogen rijden was al iets ongelooflijks, maar de roze trui is een droom voor iedere wielrenner.”