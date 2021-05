LIVE | Vroege vluchters lopen weg bij peloton, Mollema jaagt op primeur in slotkilometers

Podcast | ‘Evenepoel zal deze Giro niet winnen’

19 mei Thijs en Hidde bespreken de prachtige etappe in de Giro van woensdag. Egan Bernal die uithaalt en laat zien dat hij op dit moment de beste renner is. Remco Evenepoel verloor tijd en zakte flink in het klassement; Thijs Zonneveld verklaart de inzinking van de Belg en verklaart dat hij deze Giro niet zal winnen. De audio kan wat krakkemikkig klinken maar dat ligt aan de verbinding op afstand deze keer.