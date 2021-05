Merlier wint op sterfdag van zijn landgenoot Weylandt, Groenewegen vierde in massasprint Giro

Na een minuut stilte ter nagedachtenis aan Weylandt werd de eerste rit-in-lijn op gang geholpen. De Belg kwam exact tien jaar geleden in de Giro noodlottig ten val in de afdaling van de Passo del Bocco en was op slag dood. Weylandt, die in 2010 in Middelburg zijn enige Giro-etappe won, liet zijn vijf maanden zwangere vriendin An-Sophie achter.



Met Filippo Ganna in de roze leiderstrui ging de tweede etappe na het middaguur in Stupinigi van start. Ganna veroverde zaterdag in Turijn de roze trui door in de openingstijdrit over 8,6 kilometer zijn landgenoot Edoardo Affini (Jumbo-Visma) met tien seconden voor te blijven. Op voorhand hoefde de wereldkampioen tijdrijden niet bang te zijn dat zijn trui vandaag afgepakt zou worden, want het parkoers van Stupinigi naar Novara was zo vlak als een dubbeltje en ideaal voor de eerste massasprint.

Oersaaie rit

In een typische sprintersetappe reden na het geven van het officiële startsein direct drie renners weg: Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa), Umberto Marengo (Bardiani-CSF) en Filippo Tagliani (Androni-Giocatolli) kleurden de oersaaie etappe. Het peloton onder aanvoering van de sprintersploegen Lotto Soudal (voor Caleb Ewan), Jumbo-Visma (Groenewegen) en Alpecin-Fenix (Merlier) vonden het prima en lieten de voorsprong oplopen tot maximaal vijf minuten.



Het enige spektakel onderweg vond in Montechiaro d’Asti plaats, waar de streep van de bergsprint was getrokken. Albanese ging van ver de sprint aan en bleef zijn landgenoten in de strijd om de eerste bergtrui nipt voor. Niet veel later kende de renner van EOLO-Kometa (de opleidingsploeg van Alberto Contador en Ivan Basso) pech en liet hij zich terugzakken in het peloton. Met Marengo en Tagliani bleven er twee aanvallers over.

Met nog veertig kilometer te gaan gebeurde er iets opmerkelijks. Achter de twee leiders dacht Elia Viviani de tussensprint van het peloton te winnen en zich daarmee te verzekeren van zes punten, maar samen met onder anderen Fernando Gaviria en Peter Sagan had hij zich verkeken op de streep. Die was namelijk niet getrokken onder de boog van de laatste veertig kilometer, maar iets verderop. Gaviria trok zijn sprint honderd meter extra door en profiteerde.



Verder gebeurde er weinig en werden de twee aanvallers op 26 kilometer van het einde gegrepen door het peloton. Na de tweede tussensprint - ditmaal om 3, 2 en 1 bonificatieseconden, gewonnen door Ganna voor Remco Evenepoel - stond niets meer een massasprint in de weg.

Groenewegen en Dekker werden in de laatste kilometer afgezet door Affini, maar in het gedrum raakten de twee renners - die voor het eerst samen een koers reden - elkaar kwijt. Groenewegen liet zien dat het met de vorm wel goed zit door alsnog van voren te eindigen, maar voor de winst kwam hij tekort: Merlier bleef na een lange sprint Nizzolo nipt voor. Viviani drukte zijn wiel net voor Groenewegen als derde over de streep.



Voor Merlier, die al driemaal succesvol was dit seizoen, is het zijn grootste zege uit zijn carrière. De renner die net als zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn roots heeft liggen in het veld is na Eddy Merckx de tweede Belg die in Novara een Giro-rit weet te winnen.



Ganna blijft leider. Maandag gaat de Giro verder met een heuvelrit van Biella naar Canale.

