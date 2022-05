Met Jai Hindley wint ook Wilco Kelderman een beetje de Giro: ‘Mooiste wat je kunt bedenken’

Door Daan Hakkenberg



Ook Wilco Kelderman weet nu hoe het voelt om de Trofeo Senza Fine in handen te hebben. Toen zijn Australische ploeggenoot Jai Hindley (26) in het amfitheater in Verona van het podium stapte met de gouden ‘krultrofee’, stond Kelderman vooraan in een roze T-shirt om te delen in het feest. Zelf droeg de 31-jarige Nederlander de roze trui ook al eens, in de de corona-editie van 2020. Nu weet hij ook hoe het is om in een ploeg te rijden die Giro wint. ,,Echt een geweldig gevoel.’’