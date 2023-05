Michael Matthews wint derde etappe Giro d’Italia, Remco Evenepoel verstevigt koppositie

De Australiër Michael Matthews heeft de derde etappe van de Giro d’Italia gewonnen. Het was een rit van Vasto naar Melfi met een lastige finale. De renner van Team Jayco AlUla versloeg in de sprint van een eerste groep de Deen Mads Pedersen en de Australiër Kaden Groves.

Voor Matthews (32) was het zijn eerste overwinning sinds hij vorig jaar een rit in de Tour de France won. De leiderstrui bleef in handen van de Belgische wereldkampioen Remco Evenepoel.

Matthews was dolgelukkig met zijn zege, de veertigste in zijn loopbaan. Het moeizame voorjaar, met een coronabesmetting in Parijs-Nice die hem deelname aan Milaan-Sanremo kostte en een val in de Ronde van Vlaanderen, was op slag vergeten. ,,Ik ben sprakeloos. De laatste maanden waren een ‘rollercoaster’. Nu terugkomen en de ploeg een overwinning kunnen teruggeven, dat is meer dan ik had durven dromen.”

(De tekst gaat verder onder de tweet)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Twee renners reden een groot deel van de dag op kop: de Italiaan Alexander Konychev en de Serviër Veljko Stojnic, ploeggenoten bij Team Corratec - Selle Italia. Toen de twee klimmetjes opdoemden, zo’n 40 kilometer voor de streep, was het snel gebeurd met de ontsnapping. Stojnic werd 35 kilometer voor de streep als laatste ingerekend.

Op de klimmetjes kwam de Fransman Thibaut Pinot twee keer als eerste boven, daarmee zijn ambities voor het bergklassement onderstrepend. Pedersen, favoriet voor de dagzege, had daar even moeite om aan te pikken, maar keerde in de afdaling snel terug bij de eerste groep.

Evenepoel pakte 3 seconden bij een tussensprint met zijn Sloveense concurrent Primoz Roglic (2 seconden) in zijn wiel, waarna een uitgedund peloton zich richting finish spoedde. Daar deed Bauke Mollema nog veel werk voor Pedersen, zijn ploeggenoot bij Trek-Segafredo. De Deen slaagde er echter niet in Matthews te verslaan.

,,Ik had gehoord dat Mads even in de problemen was geweest en hoopte dat hij daardoor iets minder scherp zou zijn in de sprint”, vertelde Matthews. ,,Ik ben vervolgens vroeg gaan versnellen en het was genoeg. Deze is voor mijn ploeggenoten.”

Dinsdag volgt een rit van Venosa naar Lago Laceno met drie lastige beklimmingen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Klassementen Giro 2023

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Etappeschema Giro 2023

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wielerkalender 2023

Wanneer is de Tour de France? Op welke dagen is het WK en wanneer moet ik mijn agenda vrijhouden voor de Ronde van Lombardije? Check hier wanneer jouw favoriete koers staat gepland voor dit jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze wielerpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze wielervideo’s