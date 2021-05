Mollema grijpt naast dagsucces in eerste bergetappe, roze trui voor Hongaar

Toen de stofwolken van de 15 kilometer lange slotklim waren opgetrokken, bleek namelijk Attila Valter de nieuwe bezitter van de roze trui. De 22-jarige Hongaar van Groupama-FDJ kwam als twaalfde over de meet in San Giacomo en dat was voldoende om de leiderstrui over te nemen van Alessandro De Marchi, die al eerder op de dag gelost was.



Als winnaar stapte Gino Mäder het podium op. De 24-jarige Zwitser van Bahrain-Victorious werd eerder dit jaar in Parijs-Nice vlak voor de finish ingerekend door Primoz Roglic, maar mocht vandaag wel juichen. Op de slotklim liet hij medevluchters Bauke Mollema en Dario Cataldo achter zich. Uiteindelijk hield Mäder 12 seconden voorsprong over.

Daarachter werd Egan Bernal tweede. De Colombiaan koos meerdere malen de aanval op de slotklim, en kreeg uiteindelijk Daniel Martin (derde) en Remco Evenepoel (vierde) met zich mee. Giulio Ciccone finishte hier kort achter. Bij de verliezers waren onder anderen Aleksandr Vlasov, Simon Yates en Hugh Carthy te noteren. Zij verloren 17 seconden op het groepje-Bernal.

Mollema hele dag actief

Vanaf de start was duidelijk dat Mollema vandaag in de ontsnapping wilde zitten. Toen de Nederlander van Trek-Segafredo de uiteindelijke slag gemist had, en een kopgroepje van zes de zegen kreeg van het peloton, ging hij samen met Geoffrey Bouchard in achtervolging. Na een krachtsinspanning van enkele tientallen kilometers vond het duo de aansluiting.



Op de slotklim bleven Mäder, Cataldo en Mollema met zijn drieën over, maar bleek de Groninger te veel krachten gebruikt te hebben. Mäder reed solo weg op 3 kilometer van de meet, hield de achtervolgers van zich af en gaf zijn ploeg - die gisteren kopman Mikel Landa kwijtraakte - vandaag een reden om te juichen.

Ploegleider rijdt Serry aan

Daarachter was er een opmerkelijk moment toen een ploegleider van Team BikeExchange pardoes Pieter Serry van zijn fiets reed. Gelukkig viel de schade uiteindelijk mee en kon de Belg zijn weg vervolgen. Ondertussen sleurde de Ineos-Grenadiers-formatie van Bernal het uitgedunde peloton binnen schootsafstand van de koplopers.



In de laatste kilometers deed de Colombiaanse Tourwinnaar van 2019 een poging het werk van zijn ploeg te bekronen. Bernal versnelde meerdere malen, kreeg Evenepoel, Martin en Ciccone met zich mee, maar kon Mäder niet meer achterhalen. In het groepje daarachter (Vlasov, Yates, Carthy) zat Valter verscholen. De Hongaar reed zo onder de radar naar de roze trui.

