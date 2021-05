Naar boven kruipen op de Monte Zoncolan: van Ivan Basso tot Annemiek van Vleuten

2010: Ivan Basso legt basis voor eindzege

Elf jaar geleden reed David Arroyo in de roze leiderstrui de Monte Zoncolan op. De Spanjaard was zeker niet de sterkste klimmer en dat werd duidelijk op de zware beklimming. Arroyo eindigde op bijna 4 minuten van dagwinnaar Ivan Basso, die zich de sterkste klimmer toonde en de basis legde voor zijn tweede eindzege in de Ronde van Italië. De nummer 2 van die dag, Cadel Evans, kwam op 1'19 van een oppermachtige Basso over de streep.

Volledig scherm Ivan Basso op weg naar de zege op de Monte Zoncolan in 2010. © REUTERS

2011: Igor Antón houdt Alberto Contador af

Een jaar later, in 2011, toont de Baskische klimmer Igor Antón zich de sterkste op de Monte Zoncolan. Hij wint de rit, met 33 seconden voorsprong op rozetruidrager Alberto Contador. ‘El Pistolero’ zou die Giro ook winnen, maar moet de eindzege later inleveren vanwege vermeend dopinggebruik. De in 2017 overleden Michele Scarponi staat nu in de boeken als winnaar van de Giro d’Italia 2011. Hij finishte in 2011 op de Zoncolan overigens als vierde, achter Antón, Contador en een jonge Vincenzo Nibali.

Volledig scherm Het oorspronkelijke eindpodium van de Giro d'Italia 2011, met v.l.n.r.: Scarponi (tweede), Contador (winnaar) en Nibali (derde). © epa

2014: Michael Rogers sterkste vluchter

Waar de Monte Zoncolan net als in 2010, 2011 én dit jaar in het slot van de tweede week zit, was de monsterlijke beklimming in 2014 decor van de 20ste en voorlaatste etappe. De dagzege ging naar de Australiër Michael Rogers, die vanuit een vroege vlucht de thuisrijders Franco Pellizotti en Francesco Bongiorno achter zich hield en zijn tweede ritzege van die Giro pakte. In de strijd om het klassement verdedigde Nairo Quintana de roze leiderstrui met succes. Hij werd een dag later gehuldigd als eindwinnaar.

Volledig scherm Michael Rogers wint op de Monte Zoncolan in 2014. © photo: Cor Vos

Volledig scherm Nairo Quintana (in het roze) kan maar net een toeschouwer ontwijken op de Monte Zoncolan. © photo: Cor Vos

2018: Chris Froome toont topvorm

De Giro van 2018 leek niet die van viervoudig Tourwinnaar Chris Froome. Tot de 14de etappe, met finish op de Monte Zoncolan. De Brit klom in zijn gekende stijl, met een ultralichte versnelling, naar de etappezege. Op 6 seconden van de ontketende Froome kwam landgenoot en rozetruidrager Simon Yates over de streep. Tom Dumoulin werd vijfde op 37 seconden. In de slotweek zakte Yates volledig door het ijs en ging Froome er met de eindzege vandoor. Dumoulin, winnaar van de Giro een jaar eerder, eindigde als 2e in de strijd om la maglia rosa.

Volledig scherm Chris Froome met rozetruidrager Simon Yates. / AFP PHOTO / POOL AND AFP PHOTO / LUCA BETTINI © AFP

Volledig scherm Chris Froome juicht. © photo: Cor Vos

2018: Annemiek van Vleuten heerst

In 2018 was de Monte Zoncolan niet één, maar twee keer finishplaats van een grote wedstrijd. In juli won Annemiek van Vleuten in de Giro Rosa op indrukwekkende wijze bovenop de de steile beklimming. In de roze trui was ze 40 seconden sneller dan Ashleigh Moolman. Een dag later (en nog een ritzege rijker) werd Van Vleuten gekroond tot eindwinnares van de Giro Rosa.

Volledig scherm Annemiek van Vleuten viert haar zege op de Monte Zoncolan. © Cor Vos