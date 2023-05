Naast de eindzege van Primoz Roglic vielen ook deze 4 dingen op tijdens de Giro d’Italia 2023

Energierekening Harmen: ‘Mijn huis had energiela­bel C, maar dat was misschien een beetje optimis­tisch’

Harmen Visser (28) uit Eindhoven heeft twee verschillende energiecontracten omdat dit voor hem voordeliger is. Hoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander.