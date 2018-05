Op dit parcours valt beslissing in Giro d'Italia

Ten Dam: dit was een solo à la Merckx

25 mei Laurens ten Dam had vrijdag veel respect voor Chris Froome, die door een lange solo de macht greep in de Ronde van Italië. ,,Dit hebben we lang niet gezien. Het deed me denken aan vroeger. Het was een solo à la Eddy Merckx. We dachten dat Froome vooruit ging rijden en dan op een mannetje zou wachten, maar blijkbaar kan hij het helemaal zelf'', aldus Ten Dam, de ploeggenoot van Tom Dumoulin die als vijfde over de finish kwam en in het klassement tweede staat.