Oppermachtige Démare maakt hattrick compleet na nerveuze Giro-etappe

De waaieralarmen loeiden volop voor aanvang van de 143 kilometer lange rit van Matera naar Brindisi, en dat bleek niet onterecht. Vrijwel vanuit de start scheurde het peloton in meerdere stukken. Nederlanders Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman waren attent mee voorin, Jakob Fuglsang was een van de favorieten die in achtervolging moest.

Halverwege de etappe keerde de rust terug en klonterden de grote groepen weer samen. Het bleef echter nerveus in het peloton en dat ondervond met name de jonge Belg Harm Vanhoucke. De wittetruidrager, die net als Fuglsang al in de beginfase in de verkeerde waaier zat, was meerdere keren bij een valpartij betrokken, maar wist uiteindelijk zijn vierde plek in het klassement te verdedigen.