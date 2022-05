Oranje boven in Giro: Bouwman sprint met dank aan Dumoulin naar zege, Mollema tweede

Met de grootste zege uit zijn carrière zette Bouwman (28) de kroon op een Nederlandse Giro-dag en tekende hij tegelijkertijd voor de wederopstanding van Jumbo-Visma. Hij rondde schitterend ploegenspel met maatje Dumoulin af en is bovendien de nieuwe eigenaar van de bergtrui. De roze leiderstrui was zelfs enige tijd virtueel in het bezit van Bouwman, maar die bleef uiteindelijk om de schouders van Juan Pedro López.



Drie tegen één is gemeen, moet de Italiaan Formolo op weg naar Potenza hebben gedacht. Het was een overmacht zoals zelden vertoond, met daarvoor zelfs vier Nederlanders in een kopgroep van zeven in een loodzware Giro-rit. Wout Poels was de aanzet tot de kopgroep maar moest er als eerste af, waarna Mollema, Dumoulin en Bouwman overbleven om te vechten voor de ritzege. Een overtal dat alles zegt over het surplus aan kwaliteit van de hedendaagse Nederlandse wielrenners.

Volledig scherm Koen Bouwman verslaat Bauke Mollema (rechts) en Davide Formolo (links) in de sprint. © REUTERS

Dumoulin vecht zich terug

Drie Nederlandse kanshebbers in de finale, met allemaal een eigen verhaal. Dumoulin, de teleurgestelde ronderenner die zich na zijn treurnis op de Etna terugvocht in deze Giro. De tijdwinst van drie minuten maakt niet dat hij direct weer terug is in het klassement, maar de Limburger moest zich na de eerste bergrit opnieuw uitvinden. En dat deed hij veel sneller dan verwacht. Dumoulin reed bergop met een zelfvertrouwen dat we lang niet zagen en dat moet hem sterken in de gedachte dat deze Giro nog meer moois in het verschiet ligt.



En natuurlijk was Mollema erbij. Het was de kroniek van een aangekondigde aanval. Hij was de laatste die de straten van de startplaats Diamante uitreed, maar Mollema is zo goed dat hij zelf bepaalt of hij mee is. Zo sterk, dat hij als laatste overstak omdat hij wist dat dit de vlucht zou zijn die de finish zou halen. Zijn vlucht werd beschermd door zijn ploeg die in het peloton succesvol de roze trui van López verdedigde, waardoor Mollema zich enigszins kon sparen. Tactisch sterk als altijd, maar de uitdaging om af te rekenen met twee Jumbo’s was nieuw voor Mollema en bleek te hoog gegrepen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook bergtrui voor Bouwman

Want etappe zeven werd de droomdag van Bouwman. In het begin van het jaar nog samen met Dumoulin op trainingsvakantie in Colombia, nu samen in de kopgroep. Bouwman is de alleskunner in de Jumbo-ploeg deze Giro. Vorig jaar was hij al dicht bij een ritzege in de Giro maar werd hij op het laatste moment voorbij gestoken door Egan Bernal. Onderweg naar Potenza beloonde Bouwman zichzelf al door op de laatste drie beklimmingen als eerste boven te komen. Na de finish was de blauwe trui voor hem als nieuwe bergkoning.



Maar op de steile finish bezorgde Bouwman zich een nog veel grotere prijs door Mollema en Formolo uit het wiel te sprinten, nadat Dumoulin meerdere malen had aangevallen en in de laatste kilometers het tempo hoog had gehouden. Bouwman: ,,Het was steiler dan ik dacht, maar toen ik aanzette voelde ik dat nog zoveel kracht had. Ik kan het niet geloven. Zo’n zware dag en dan met twee man in finale. Tom deed geweldig werk en ik voelde me goed en had vertrouwen in de sprint. Net als mijn overwinning in het Critérium du Dauphiné kan ik het niet geloven.”



,,Dit is heel lekker”, voegde een breed grijnzende Dumoulin daaraan toe. ,,Ik kwam er eigenlijk bij toeval bij. Ik ben heel blij voor Koen. Ik wist dat hij de snelste zou zijn. Is het vertrouwen terug? Poeh, ik ben in elk geval heel blij.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Etappe 7. © Giro

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.