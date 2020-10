Over Kelderman ging het amper in de Giro, maar wie kan nog om hem heen?

Door Thijs Zonneveld



Over Geraint Thomas ging het, over Simon Yates. Over de Astana’s die de ene na de andere renner verloren. Over de jonge rozetruidrager João Almeida. Over Filippo Ganna, een renner van 82 kilo in de bergtrui. Over de schouder van Steven Kruijswijk, over de zoveelste tweede plek van Peter Sagan.