Pech blijft Jumbo-Visma achtervolgen: meesterknecht Jan Tratnik haakt ook af voor Giro na ongeval

,,Jan was nog een blok aan het doen op de tijdritfiets om zich voor te bereiden voor morgen. Op een brede rechte weg deed hij nog een laatste blokje. Een vrouw in een auto stak de weg over, maar had hem totaal over het hoofd gezien. Hij kon zich nog een beetje afwenden, maar niet genoeg om de auto te ontwijken. Hij is over de motorkap gegaan en izjn knie geblesseerd. Uit de MRI is gebleken dat het onmogelijk is om in de Giro te starten", laat ploegleider Marc Reef van Jumbo-Visma in een video op Twitter weten.