Pechvogel Thomas verlaat Giro met breuk in bekken na val over bidon

Geraint Thomas is vandaag niet meer van start gegaan in de vierde etappe van de Ronde van Italië. Zijn ploeg Ineos-Grenadiers meldde kort voor de rit dat uit onderzoek is gebleken dat de voormalig Tourwinnaar een breuk in zijn bekken heeft.

De Brit was gisteren nog voordat de derde etappe goed en wel op gang was gekomen gevallen toen hij over een bidon reed. Thomas stapte weer op de fiets, maar verloor in de slotbeklimming van de Etna meer dan 12 minuten.

Thomas had met name last van zijn rechterheup. Gisteren liet zijn ploeg nog weten ervan uit te gaan dat de kopman geen breuken had opgelopen, maar dat er nog wel nadere onderzoeken zouden volgen. Daaruit bleek een dag later dat er sprake is van een breuk in zijn bekken. ,,Geraint heeft vanochtend nog een MRI- en een CT-scan gehad, daarbij kwam een breukje aan het licht in het onderste deel van zijn bekken dat op de röntgenfoto’s niet te zien was”, lichtte ploegarts Phil Riley toe. ,,Uit voorzorg hebben we hem uit de wedstrijd gehaald. Het is een blessure die makkelijk erger kan worden.”

Thomas gold als topfavoriet voor de Giro, zeker na zijn sterke optreden zaterdag in de openingstijdrit. ,,Het is enorm frustrerend. Ik heb in de voorbereiding op de Giro zo hard gewerkt en kwam hier in een vorm die misschien nog wel beter was dan toen ik de Tour in 2018 won. Het is echt waardeloos dat het zo moet eindigen.” Thomas moest de Giro in 2017 ook voortijdig verlaten nadat de gevolgen van een val hem te veel parten hadden gespeeld. Dat jaar won Tom Dumoulin de Giro.

,,Ik was echt van plan vandaag weer van start te gaan en om mijn ploeggenoten te helpen in hun jacht op etappezeges. Maar diep van binnen wist ik dat het niet goed zat. Ook daarom waren er extra onderzoeken. Nu er een breukje is aangetoond is het iets makkelijker om te besluiten te stoppen. Ik wil de schade niet verergeren.”

De vierde etappe gaat van Catania naar Villafranco Tirrena over 140 kilometer met onderweg één lastige klim, de Portella Mandrazzi.