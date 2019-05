Ploegleider Engels: Het wordt een moeilijk verhaal voor Roglic

De tactiek van de ploeg blijft echter hetzelfde, laat de ploegleider weten. "Nee, je moet eerst en vooral die andere mannen kunnen volgen. En dat kon Primoz niet. Als ik op dit moment ga zeggen dat we moeten aanvallen of iets moeten proberen, staat dat te ver van de realiteit. Het gevecht voor het podium betekent die mannen blijven volgen. Dat is een eerste vereiste, en dan voelt Primoz wel aan of er meer in zit of niet.''



Roglic verloor zondag in de rit naar Como veertig seconden en dat kwam mede door een val. In de beklimming van de Mortirolo werd hij dinsdag op waarde geklopt. "De concurrentie heeft laten zien dat ze te sterk was. Dat is een eerlijke vaststelling", zegt Engels. "Dingen kunnen nog veranderen, maar er moeten heel gekke dingen voorvallen willen Carapaz of Vincenzo Nibali nu nog instorten."