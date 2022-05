Podcast | Giro Etappe 16: ‘Dit is de doorbraak van Arensman op het hoogste niveau’

Met video ‘Smi­ley-ru­zie’ Mathieu van der Poel en Biniam Girmay nu al gesmoord met duimpje: ‘Reactie verkeerd opgevat’

Waar wielervedettes Mathieu van der Poel en Biniam Girmay in een vete verzeild leken te zijn geraakt, heeft de Nederlander nu niets dan lof voor zijn concurrent. De Eritreeër was Van der Poel vandaag ruimschoots de baas in de sprint om winst in de tiende Giro-etappe.

17 mei