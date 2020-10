Podcast | Thijs Zonneveld: ‘Ik vrees dat we Milaan niet gaan halen’

Kruijswijk zelfverze­kerd: ‘Ik heb er vertrouwen in dat mijn vorm groeit’

6 oktober Het was opletten in de finale van de rit, maar de Nederlandse wielrenners Wilco Kelderman en Steven Kruijswijk bereikten zonder problemen de finish van de vierde etappe van de Ronde van Italië. ,,We moesten alert zijn in de finale”, zegt Kruijswijk, de kopman van Jumbo-Visma, na de laatste rit op Sicilië.