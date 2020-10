Podcast | Voorbeschouwing 12de Girorit: ‘Een rondje Pantani-verering’

Démare vol ongeloof na zege: ‘Dacht dat ik tweede of derde was’

6 oktober Hoe nipt het verschil ook is, meestal voelen renners na een massasprint feilloos aan of ze gewonnen hebben of niet. Arnaud Démare volgde daarop vandaag een uitzondering. Pas toen hij de finishfoto zag, durfde de Franse kampioen te geloven dat hij de vierde etappe in de Giro d’Italia op zijn naam had geschreven.