Ramon Sinkeldam debuteert in Giro

Démare heeft dit seizoen nog niet gewonnen. De Franse sprinter, in 2016 winnaar van Milaan-Sanremo, eindigde wel al drie keer als tweede. Hij vertolkte een bijrol in de grote voorjaarsklassiekers.

Laurens ten Dam begint in dienst van CCC aan zijn vierde Giro. De 38-jarige Groninger mag voor zijn eigen kansen rijden in het oranje shirt van de Poolse ploeg. Ten Dam hielp al twee keer een teamgenoot aan de eindzege in de Giro: Denis Mentsjov (Rabobank) in 2009, Tom Dumoulin (Sunweb) in 2017. ,,En vorig jaar eindigde mijn kopman als tweede'', zo doelt Ten Dam op Dumoulin.