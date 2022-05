Ramon Sinkeldam krijgt goed nieuws en reist voor ritzeges naar Italië

Sinkeldam ging eerder van start in de Giro van 2019 en 2020. In 2019 bereikte hij de finish in Verona. Ruim een jaar later moest hij in de uitgestelde ronde van 2020 in de tiende etappe opgeven. Ook toen was hij een van de helpers van Démare, die in die Giro al vier etappezeges boekte.