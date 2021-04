Riesebeek (28) debuteert in Ronde van Italië, ook Lindeman maakt opwachting

De Zuid-Afrikaanse ploeg heeft de Italianen Giacomo Nizzolo en Domenico Pozzovivo aangewezen als kopmannen. De 31-jarige Nizzolo, regerend Europees kampioen op de weg, won twee keer het puntenklassement in de Giro, in 2015 en 2016, maar een ritzege zat er de negen keer dat hij reeds deelnam niet in.



Pozzovivo (38) staat al voor de vijftiende keer aan de start van de grote ronde van zijn vaderland. Vorig jaar eindigde hij net buiten de top 10, vijf keer slaagde hij er wel in bij de beste tien renners te eindigen. Pozzovivo won in 2012 een etappe in de Giro.



Qhubeka neemt twee Giro-debutanten mee naar Turijn: de Duitser Max Walscheid en de Zwitser Mauro Schmid. De ploeg bestaat verder uit de Zwitser Kilian Frankiny, de Pool Lukasz Wisniowski en de Belg Victor Campenaerts, die zich als tijdritspecialist met name richt op de openings- en slotetappe, tijdritten over respectievelijk 8 en 29 kilometer.