Roglic deelt in tijdrit opnieuw tik uit, Mollema knap derde, Conti redt roze trui

Van Simon Yates werd, na zijn tweede plek in de proloog, wat verwacht in de tijdrit, zéker op de beklimming. Maar juist in dat laatste deel stortte de Brit, vorig jaar lange tijd drager van de roze trui tot een inzinking in het slotweekend, in. Hij verloor ruim twee minuten op Mollema.



Het was echter de grote favoriet Roglic die de allersterkste bleek. De Sloveen, al winnaar van de proloog, was elf seconden sneller dan Campenaerts en één minuut sneller dan Mollema. Met de tijdritzege deelde hij een tik uit aan veel concurrenten, waaronder Nibali (op 1'05), Yates (op 3'11) en Miguel Ángel López (op 3'45).



Rozetruidrager Conti (UAE Team Emirates) mocht bijna vijfenhalve minuut verliezen op Roglic in de tijdrit en dat was ruim genoeg om zijn leiderstrui te behouden. De Italiaan, die de tijdrit in de stromende regen afwerkte, was 3'34 trager dan de Sloveen en heeft in het klassement nu een voorsprong van 1'50 op de renner van Jumbo-Visma. Mollema staat nu twaalfde in het klassement op 3'45.



Maandag is de eerste rustdag in de Giro, daarna volgt de tiende etappe: een korte, vlakke rit.