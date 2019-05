Roglic is de topfavoriet voor de Giro: ‘De druk wordt er niet minder op’

Door Pim Bijl



Vooraf werd nog geprobeerd Primoz Roglic ietwat in de luwte te houden. Steven Kruijswijk was de kopman van Jumbo-Visma in de Ronde van Romandië. Maar de 29-jarige Sloveen viel niet in te tomen en reed via drie ritzeges naar de eindzege. ,,Hij is gewoon een winnaar”, zegt ploegleider Jan Boven, vanuit Zwitserland. ,,En in de rittenkoersen van een week blijkt hij opnieuw van de buitencategorie.”



Zelden reed iemand zo soeverein naar de eindzege in de Zwitserse WorldTour-rittenkoers. In de proloog werd Roglic tweede, een dag later greep hij de macht om die vervolgens niet meer af te staan. Voormalig wereldkampioen Rui Costa en Tourwinnaar Geraint Thomas mochten mee op het podium, maar volgden gevoelsmatig op een eeuwigheid. Luxehelper Kruijswijk, al heel het seizoen sterk, eindigde als zesde.